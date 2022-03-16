ПВО, стрелковое оружие и противотанковые системы. США объявили о новом пакете помощи Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать Украину в войне с российской педерацией. Сегодня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи нашей стране.

"Штаты" направят в Украину 800 систем противовоздушной обороны, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, 9 тысяч противотанковых систем и 20 миллионов боеприпасов. Также Байден объявил о финансовой помощи Украине в размере 800 млн долларов.

"Мир един в поддержке Украины и нашей решимости заставить путина заплатить очень высокую цену. Америка прилагает эти усилия вместе с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим это делать в ближайшие дни и недели", - сказал Байден.

По неофициальной информации, пакет военной помощи включает в себя противотанковые ракеты и больше оборонительного оружия, которое США уже ранее предоставляли, включая противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger. Кроме того, в Украину будут поставлены БПЛА Switchblade 300 и Switchblade 600.