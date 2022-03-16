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Враг снова совершил обстрел Киева. Снаряды попали в частные дома

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О жертвах информации пока нет

Враг снова совершил обстрел Киева. Снаряды попали в частные дома

Фото: t.me/vitaliy_klitschko/1291

UA-Футбол
Новина українською

Киев снова пострадал от обстрела оккупантов. Об этом у себя в телеграмме сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Загорания локализованы, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На данный момент пострадавших не обнаружили.

Поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы", - написал Кличко.

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В статье: война с Россией
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