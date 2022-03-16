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Великобритания анонсировала передачу Украине ПЗРК Starstreak

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Еще помощь от союзников

Великобритания анонсировала передачу Украине ПЗРК Starstreak

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Следом за США, помощь Украине в вопросе закрытия неба готова оказать Великобритания. Парламент страны анонсировал передачу Украине партии ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) Starstreak.

Особенность этого вооружения состоит в том, что оно способно поразить воздушную цель на расстоянии пяти тысяч метров.

Ранее мощную помощь Украине в вооружении (в частности, средств ПВО) анонсировал президент США Джо Байден.

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В статье: война с Россией
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