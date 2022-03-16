Великобритания анонсировала передачу Украине ПЗРК Starstreak
Еще помощь от союзников
фото из открытых источников
Следом за США, помощь Украине в вопросе закрытия неба готова оказать Великобритания. Парламент страны анонсировал передачу Украине партии ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) Starstreak.
Особенность этого вооружения состоит в том, что оно способно поразить воздушную цель на расстоянии пяти тысяч метров.
Ранее мощную помощь Украине в вооружении (в частности, средств ПВО) анонсировал президент США Джо Байден.
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