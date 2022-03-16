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Линию фронта от Николаева отодвинули, оккупанты перемещаются за Херсон

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Линию фронта от Николаева отодвинули, оккупанты перемещаются за Херсон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Николаевской обласной военной администрации Виталий Ким сообщил, что враг переместился сейчас за Херсон, а Николаев стал тыловым городом.

"Линию фронта отодвинули. По всем данным разведки, они сидят в окопах, в домах, в подвалах. Ничего не хотят делать, не понимают, кто по ним стреляют. Побросали их командиры, отстреливаются в любую сторону, кто бы ни подходил. Со стороны Херсона оккупанты перемещаются за Херсон, строят себе тоже новую линию обороны. Ну а мы выполняем задачи, поставленные перед нами.

Что это означает? Это означает, что в ближайшем будущем Николаев должен быть тыловым городом. Вариантов пока напасть на Николаев у них нет, как бы они ни маневрировали кораблями. Мы их тактику поняли: это всё фуфло, что они там пытаются рассказывать. Чётко видно по командам, которые приходят к коммандирам. Им говорят: делайте, что хотите, круговая оборона до 24 числа. До 24-го числа орки, наверное, и в землю вростут", - сказал Ким на своей странице в телеграм.

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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