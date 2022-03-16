Не только Драмтеатр. Орки обстреляли в Мариуполе еще и бассейн Нептун
Под завалами находятся беременные и дети
Российские оккупанты активизировались по бомбежкам гражданских объектов на Восточном направлении. В частности, оккупанты авиабомбой уничтожили Драматический театр Мариуполя, где скрывались сотни мирных жителей города. После того удар был нанесен по бассейну "Нептун".
Там скрывались люди. Обстрелы продолжаются, поэтому сейчас невозможно произвести разбор завалов.
Враг намеренно обстреливает мирное население. В течение дня он поражает гражданские объекты, где в основном прячутся женщины и дети.
Число жертв и пострадавших неизвестно.
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