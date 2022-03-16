Международный суд ООН признал преступления России против Украины. Что это значит на практике
Объяснение от Дмитрия Кулебы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что именно на практике означает решение Международного суда ООН по преступлениям российской федерации против Украины.
Суд на высшем юридическом уровне констатировал факт вторжения России в Украину и определил, что злость должна прекратиться немедленно. 13 судей поддержали решение, против было только двое (рф и Китай). Суд не нашел доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины,
Решение суда юридически обязывает РФ прекратить военные действия в Украине в соответствии с нормами международного права. Также это решение станет точкой отсчета других оценок российской агрессии.
Украина потребовала от России выполнить приказ суда. На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос о репарации.
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