Окно в Европу полностью закрыто. Компания Air Serbia отменила рейсы в россию
Государство-террорист должно быть в изоляции
Фото - UA-Футбол
Практически все страны Европы закрыли небо для полетов российских самолетов. Едва ли не последним окном в Европу для страны-агрессора была Сербия, которая, как известно, находится в братских отношениях с империей путина. Однако под давлением общества сербская авиакомпания Air Serbia также перестает обслуживать российский рынок.
На сайте авиакомпании сейчас невозможно приобрести билеты в российском направлении. Компания Air Serbia изменила свою политику после того, как на нее был направлен шквал критики. Хотя сначала руководители сербских авиалиний вели себя совсем иначе: на фоне санкций и отмены авиаперелетов из россии и в россию другими компания, Air Serbia наращивала количество рейсов.
После этого решение Air Serbia у россиян не остается прямого авиасообщения с европейскими странами. Остается возможность перелетов, в частности, в Турцию, Беларусь и Израиль.
Популярное сейчас
- Линию фронта от Николаева отодвинули, оккупанты перемещаются за Херсон
- Так держать! Российская авиация разбила позиции своих войск на Луганщине
- Илон Маск ответил рамзану кадырову и сменил имя в Твиттере
- Призрак Киева: Руководители рф уже поняли, что война проиграна, поэтому нам начали сливать информацию
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО