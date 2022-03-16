Окно в Европу полностью закрыто. Компания Air Serbia отменила рейсы в россию

Практически все страны Европы закрыли небо для полетов российских самолетов. Едва ли не последним окном в Европу для страны-агрессора была Сербия, которая, как известно, находится в братских отношениях с империей путина. Однако под давлением общества сербская авиакомпания Air Serbia также перестает обслуживать российский рынок.

На сайте авиакомпании сейчас невозможно приобрести билеты в российском направлении. Компания Air Serbia изменила свою политику после того, как на нее был направлен шквал критики. Хотя сначала руководители сербских авиалиний вели себя совсем иначе: на фоне санкций и отмены авиаперелетов из россии и в россию другими компания, Air Serbia наращивала количество рейсов.

После этого решение Air Serbia у россиян не остается прямого авиасообщения с европейскими странами. Остается возможность перелетов, в частности, в Турцию, Беларусь и Израиль.