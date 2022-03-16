Воздушные силы ВСУ: За сутки уничтожено по меньшей мере десять воздушных целей рашистов

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось о том, что за сутки 16-го марта уничтожено минимум десять воздушных целей рашистов.

Под поражение попали три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БпЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе-бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно.

Работа по уничтожению российской авиации продолжается.

Добавим, что сегодня, 16-го марта, США и Великобритания анонсировали передачу Украине вооружения для поражения воздушных целей: ПВО, ПЗРК и другое.