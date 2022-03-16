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Канада арестовала российский грузовой самолет. Его передадут ВСУ

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Канада арестовала российский грузовой самолет. Его передадут ВСУ

Фото - Ерік Романенко

UA-Футбол
Новина українською

Канадцы задержали российский грузовой самолет Ан-124 ("Руслан") авиакомпании "Волга-Днепр".

Теперь он будет служить украинской армии для доставки оборонных грузов из США и Канады, сообщает издание УНИАН.

Отметим, что раньше обслуживать российский авиарынок отказалась сербская компания Air Serbia. Теперь у страны-агрессора нет прямого авиасообщения ни с одной европейской страной, расположенной западнее Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 23:55
АНы все украинские.
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