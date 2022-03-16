Канада арестовала российский грузовой самолет. Его передадут ВСУ

Канадцы задержали российский грузовой самолет Ан-124 ("Руслан") авиакомпании "Волга-Днепр".

Теперь он будет служить украинской армии для доставки оборонных грузов из США и Канады, сообщает издание УНИАН.

Отметим, что раньше обслуживать российский авиарынок отказалась сербская компания Air Serbia. Теперь у страны-агрессора нет прямого авиасообщения ни с одной европейской страной, расположенной западнее Украины.