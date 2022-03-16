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По городу Сарны Ровенской области нанесен ракетный удар. Предварительно жертв нет

Общие новости
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Никак не успокоятся

По городу Сарны Ровенской области нанесен ракетный удар. Предварительно жертв нет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Город Сарны, на Ровенщине, попал под ракетный удар. Об этом сообщил мэр города Руслан Серпенинов. По предварительной информации, жертв нет. По некоторым данным, по городу попали три ракеты. Местные жители сообщают о том, что работали силы ПВО.

Информация уточняется.

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В статье: война с Россией
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