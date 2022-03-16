По городу Сарны Ровенской области нанесен ракетный удар. Предварительно жертв нет
Никак не успокоятся
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Город Сарны, на Ровенщине, попал под ракетный удар. Об этом сообщил мэр города Руслан Серпенинов. По предварительной информации, жертв нет. По некоторым данным, по городу попали три ракеты. Местные жители сообщают о том, что работали силы ПВО.
Информация уточняется.
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