Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают

Уже три недели Украина сдерживает натиск самопровозглашенной "второй по силе" армии мира, и каждый день нашего сопротивления приближает россию к краху.

Прежде всего, речь о финансах - после санкций практически на всю российскую промышленность и даже госрезерв наш враг не сможет избежать дефолта. Вопрос лишь в сроках - одни пишут про 4 апреля, другие - про 16-е. Есть и те, кто предрекает его еще до конца марта.

А крах экономический всегда влечет за собой крах политический и военный. Еще Макиавелли писал, что для войны нужны три вещи - деньги, деньги и еще больше денег. Армия, которой заплатят фантики вместо денег - в ту же секунду армией быть перестанет. И вот тогда…

Вы наверняка уже слышали это интересное слово "репарации".

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Впервые репарации - или принудительные выплаты за развязанную войну - были применены еще в античные времена Римом против Карфагена.

Римляне брали репарации золотом и серебром; ими же рассчитывались французы после Наполеоновских войн - их обязали выплатить 700 млн франков в пользу союзников. Правда, все деньги так и не были получены.

Французы в 1870 году под Седаном, Фото: realtimehistory.net

5 млрд франков, которые французы заплатили пруссакам после войны 1870-71 года стали основой для стремительного экономического подъема немецких земель; после досрочной выплаты этих средств в стране был введен золотой стандарт, к которому привязали только что введенную в оборот марку.

Тот же эффект имели и миллиардные репарации Китая в пользу Японии после войны в 1894-95 годов - за счет притока средств иена моментально укрепилась, а Страна Восходящего Солнца стала гегемоном региона, что вскоре доказала россиянам под Цусимой.

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Красиво, да, но так бывает не всегда. Репарации, которые французы продавили против немцев после Первой мировой не привели ни к чему хорошему.

Германия - главный агрессор континента - в 1918 году была раздавлена; ее экономика задохнулась, рабочих рук не хватало, инфляция съела все сбережения. При этом французы настояли на репарациях в размере 269 млрд марок - это около 96 тонн золота по тогдашним ценам, попутно забрав себе промышленный Саар. Естественно, немцы просто не осилили такую сумму.

Поняв, что дело труба, в 1921-м 269 млрд скостили до 132, а в 1929 году согласно плану Юнга уменьшили до 112 млрд и разбили выплаты на 59 лет.

Люди празднуют поражение немцев в Первой мировой, Фото: hermannsberg.de

Теоретично столь дружественный шаг мог спасти Европу от Второй мировой, но вскоре накрылся Уолл-Стрит, а за ним полетели и все финансы коллективного Запада. Гитлер обвинил в новом обнищании немцев Францию и Британию, а в качестве главного аргумента использовал те самые репарации - типа, если бы не они, Рейх бы расцвел. Бред, но в беде люди склонны слушать идиотов.

В итоге Европу накрыл коричневый ад, из которой Германия вышла уже не единым государством, а двумя - ФРГ и ГДР. В 1953 году канцлер ФРГ Конрад Аденауэр признал старые еще кайзеровские репарации, но сумма была снижена на 63%, да и то часть выплат отложили до "воссоединения Германии".

Вы будете смеяться, но Германия реально перевела Франции последние репарации за Первую мировую в 2010 году - таков был график, расписанный в 91-м, вскоре после объединения ГДР и ФРГ.

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Еще интереснее было после Второй мировой, которую опять развязала Германия и опять с треском проиграла.

График выплат репараций Германией после Первой мировой, Фото: columbian.com

Немецкая экономика в 1945-м была настолько разбита, что о репарациях деньгами и речи быть не могло - их просто не осталось. Но союзников они особо и не интересовали. Репарации 40-х - это демонтаж промышленных предприятий, арест и принудительный вывоз ученых, патентов на изобретения - прежде всего, в военной отрасли; конфискованные торговые суда и, наконец, труд военнопленных.

В общей сложности согласно Потсдамской конференции немцы должны были заплатить 23 млрд долларов США. Запад брал свою долю, прежде всего, технологиями и гениями науки - например, в США перевезли Вернера фон Брауна, который уже имел первые прототипы баллистических ракет.

Вывоз американцами немецких ученых назвали "Операцией Скрепка". Немцы оценивали суммарные потери от нее в 10 млрд долларов.

Союз, как обычно, действовал топорнее - вывозил оборудование, железнодорожные колеи, металл и прочие ресурсы; забрал на восстановление экономики до 5 млн немецких пленных - по приблизительным оценкам, около 17% из них умерли во время голода 1946 года.

Вернер фон Браун уже в статусе гражданина США, Фото: zeit.de

Еще одной формой репарации стал захват Восточной Пруссии - так тысячелетний Кенигсберг превратился в Калининград. Все немецкое население из региона было выселено в ГДР, в их дома заселили коммунистов из российской глубинки - ГДР как сателлит даже не пикнула. Взамен ей не пришлось платить странам соцлагеря - те добровольно-принудительно от выплат отказались.

Короче говоря, Запад закончил забор репараций за Вторую мировую в 1950-м, СССР - в 1953-м. Взяли не деньгами, но весьма выгодно для себя.

Страны поменьше добирали кто чем мог - Югославия запросила оборудование для заводов; Израиль получил деньгами - свыше 14 млрд долларов; Нидерланды сперва аннексировали часть немецких земель, но в 63-м выменяли их на 280 млн марок.

Меньше всех повезло Польше, которая в Войну потеряла 62% промышленности и 84% инфраструктуры, а компенсировали ей лишь 2% от общих потерь. Поляки до сих пор этим недовольны и периодически поднимают тему репараций через СМИ. Поздно пить Боржоми, но понять их можно.

Красным обозначена Восточная Пруссия - почти вся она досталась СССР, Карта: wikipedia.org

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Также репарации платили после Второй мировой Япония, Италия, Румыния и Болгария; Ирак лишь в прошлом декабре выплатил Кувейту остаток от 52,4 млрд долларов, наложенных на страну еще в 1991 году после Бури в пустыне. И это правильно.

Но бывают и "неправильные" репарации - когда деньги получала не жертва агрессии, а сам агрессор. Ярчайший пример - Финляндия.

В 1940 году она чудом отбилась от советской навалы, но потеряла значительный кусок территории. Чтобы окончательно заключить мир со страшным соседом, финны в 1944-м году согласились на выплату 500 млн долларов различными товарами. За следующие 8 лет из Финляндии в Союз проследовало 141490 вагонов с промышленной продукцией - такова была цена за покой.

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Проще говоря, получает репарации тот, кто выиграл. Порой это может быть и зло - так тоже бывает, мир несправедлив.

Встреча лидеров Кувейта и Ирака в честь выплаты последних репараций в декабре 2021-го, Фото: thearabweekly.com

И да, здесь важно не быть Францией-1918, а правильно расставить приоритеты. Требовать не все, что можно, а то, что нужно. Радует, что на стороне Украины США - у них богатый опыт по этой части. Возможно, ядерное разоружение россии принесло бы Украине больше пользы, чем десять лет с бесплатным газом.

Ну, а пока боремся. Впереди еще и плохие дни, и хорошие. Наш враг не велик, как он сам заявлял, но чертовски длинный, и это еще скажется на наших жизнях. Но мы все равно победим.

И вот тогда… репарации. Много репараций.