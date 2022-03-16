Белорусские СМИ сообщают о взрывах недалеко от границ с Польшей и Украиной
Очередная провокация?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 16-го марта несколько белорусских СМИ распространили информацию о взрывах, произошедших на территории их страны. В частности, взрывы прогремели в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах. Местные жители пишут о том, что от грохота даже включалась сигнализация автомобилей и дрожали окна.
Также произошли взрывы в Пинском районе. Очевидцы отмечают, что в небе было видно два падающих объекта. Они двигались в направлении границы с Украиной.
Добавим, что примерно в это время под обстрел попал город в Ровенской области Сарны.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 23:51
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