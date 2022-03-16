УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Белорусские СМИ сообщают о взрывах недалеко от границ с Польшей и Украиной
В тренде

Белорусские СМИ сообщают о взрывах недалеко от границ с Польшей и Украиной

Общие новости
(2 голосов)

Очередная провокация?

Белорусские СМИ сообщают о взрывах недалеко от границ с Польшей и Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вечером 16-го марта несколько белорусских СМИ распространили информацию о взрывах, произошедших на территории их страны. В частности, взрывы прогремели в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах. Местные жители пишут о том, что от грохота даже включалась сигнализация автомобилей и дрожали окна.

Также произошли взрывы в Пинском районе. Очевидцы отмечают, что в небе было видно два падающих объекта. Они двигались в направлении границы с Украиной.

Добавим, что примерно в это время под обстрел попал город в Ровенской области Сарны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 23:51
По поводу всех взрывов обращайтесь к москалям.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...