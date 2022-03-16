Белорусские СМИ сообщают о взрывах недалеко от границ с Польшей и Украиной

Вечером 16-го марта несколько белорусских СМИ распространили информацию о взрывах, произошедших на территории их страны. В частности, взрывы прогремели в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах. Местные жители пишут о том, что от грохота даже включалась сигнализация автомобилей и дрожали окна.

Также произошли взрывы в Пинском районе. Очевидцы отмечают, что в небе было видно два падающих объекта. Они двигались в направлении границы с Украиной.

Добавим, что примерно в это время под обстрел попал город в Ровенской области Сарны.