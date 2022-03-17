Мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских пленных-срочников

В среду, шестнадцатого марта, Украине удалось освободить из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили российские оккупанты несколько дней назад. Как отметила пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна, Федорова освободили в результате обмена.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него россия получила девять своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых по словам Минобороны рф, в Украине нет", - сказала Заривна в эфире всеукраинского теле- и радиомарафона.

Добавим, что уже в скором времени Федоров вернется к выполнению своих профессиональных обязанностей.