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Мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских пленных-срочников

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Правильное решение

Мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских пленных-срочников

Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров

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В среду, шестнадцатого марта, Украине удалось освободить из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили российские оккупанты несколько дней назад. Как отметила пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна, Федорова освободили в результате обмена.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него россия получила девять своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых по словам Минобороны рф, в Украине нет", - сказала Заривна в эфире всеукраинского теле- и радиомарафона.

Добавим, что уже в скором времени Федоров вернется к выполнению своих профессиональных обязанностей.

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В статье: война с Россией
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