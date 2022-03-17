На ближайшем саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о введении в Украину миротворческого контингента
Польша инициирует идею
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На ближайшем саммите НАТО будет обсужден вопрос о введении в Украину миротворческого контингента. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеус Моравецкий.
Напомним, что Польша ранее предложила НАТО проект миротворческой миссии, однако генеральный секретарь Альянса в публичных разговорах исключил возможность такой идеи. Однако Польша продолжает настаивать на такой миссии, заявляя, что это Украине действительно нужно, ведь умирают женщины и дети, от оккупантов страдает мирное население.
Также Моравецкий призвал президента Франции Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и немецкого канцлера Шольца лично посетить Украину и увидеть, что там происходит.
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