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На ближайшем саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о введении в Украину миротворческого контингента

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Польша инициирует идею

На ближайшем саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о введении в Украину миротворческого контингента

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На ближайшем саммите НАТО будет обсужден вопрос о введении в Украину миротворческого контингента. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеус Моравецкий.

Напомним, что Польша ранее предложила НАТО проект миротворческой миссии, однако генеральный секретарь Альянса в публичных разговорах исключил возможность такой идеи. Однако Польша продолжает настаивать на такой миссии, заявляя, что это Украине действительно нужно, ведь умирают женщины и дети, от оккупантов страдает мирное население.

Также Моравецкий призвал президента Франции Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и немецкого канцлера Шольца лично посетить Украину и увидеть, что там происходит.

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В статье: война с Россией
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Источник:
24 канал

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