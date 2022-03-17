Генштаб ВСУ: россией активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси

Генштаб Вооруженных сил Украины подвел итоги 21-х суток великой войны с россией. Как отмечает ведомство, враг не достиг никакой стратегической цели наступательной операции. На каждом отдельном направлении ситуация контролируемая, неожиданностей для ВСУ нет.

– На Волынском направлении российские оккупационные войска, при поддержке военно-политического руководства Республики Беларусь, продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск. Вооруженными силами России активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Республики Беларусь.

– На Полесском направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении разведки и организации контрбатарейной борьбы. Значительных успехов нет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа понесли значительные потери в личном составе и технике.

– На Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

– В Южнобужском направлении противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон оккупанты пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники.

– Корабельный состав черноморского флота российской федерации продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.