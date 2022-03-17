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Зеленский пообещал каждому украинцу, потерявшему из-за войны жилье, восстановление за счет государства

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В рамках вечернего обращения к народу Украины

Зеленский пообещал каждому украинцу, потерявшему из-за войны жилье, восстановление за счет государства

Фото: Офис Президента Украины

UA-Футбол
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Уже традицией стало обращение президента Украины Владимира Зеленского к своему народу около полуночи каждые сутки. И вот после 21-го дня российского вторжения президент не изменил себе. В монологе Владимир Зеленский рассказал об очередных преступлениях российской федерации, поделился нюансами о переговорах с партнерами, еще раз очертил украинские позиции при переговорах с оккупантами, а также пообещал, что каждый украинец, потерявший из-за войны войны с россией дом или квартиру, получит восстановление имущества за государственный счет.

"Я обещаю каждому украинцу, кто потерял свой дом или квартиру в результате боевых действий, государство Украина восстановит все", - сказал Зеленский.

Также президент добавил: "Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны. Завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны".

Смотрите полный монолог Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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