Байден назвал Путина военным преступником
Дипломатия закончилась?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден во время разговора з журналистом назвал президента россии владимира путина (хуйло) военным преступником.
Эпизод случился после выступления Байдена в Белом Доме о выделении дополнительной помощи Украине в размере $800 миллионов, что предусматривает поставки Киеву систем ПВО и других вооружений.
В шумной толпе, журналистам удалось прокричать вопрос президенту: можно ли называть Путина военным преступником? Байден сначала не расслышал вопроса и уточнил: "Вы спрашиваете меня, могу ли я называть Путина…?" Журналист уточнил: "Военным преступником. Готовы ли вы назвать его военным преступником?"
Тогда президент США ответил: "Да, я думаю, он военный преступник".
Как указывает Голос Америки, до последнего времени американский президент избегал использования этого термина при прямых вопросах.
Позже, на регулярном брифинге Белого Дома, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки пояснила, что слова президента отражают реальность. "Он говорил о том, что мы все видим по телевидению, – о варварских действиях жестокого диктатора, вторгнувшегося в другую страну", - добавила Псаки.
Заметим, что в среду 16 марта путин заявил, что армия рф "делает все, чтобы избежать жертв среди мирного населения". Едва ли ни сразу после этого стало известно о разрушении Драматического театра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Добавим, что россия продолжает хаотичные бомбардировки украинских городов, уничтожая гражданские объекты.
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