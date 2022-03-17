Китай заявил, что не знал о планах россии напасть на Украину

Китай ничего не знал о планах России по полномасштабному вторжению в Украину, иначе попытался бы предотвратить это.

Об этом в своей колонке для Washington Post написал посол Китая в США Цинь Ган. Он отмечает, что КНР не поддерживает действие РФ.

Дипломат отрицает, что Китай заранее знал намерения страны-агрессора. Также он отметил, что его страна не требовала отложить вторжение до завершения зимней Олимпиады. Кроме того, Москва не просила Пекина военной помощи, убеждает посол.

"Утверждение, что Китай знал об этой войне, соглашался с ней или молча поддерживал ее, является дезинформацией. Если бы Китай знал о неминуемом кризисе, мы сделали бы все возможное, чтобы предотвратить его", - подчеркнул Цинь Ган.

Он добавил, что Китай выступает за соблюдение принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности всех стран, в том числе Украины.

Ранее американские СМИ сообщили, что россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне против Украины. Также москва просит Пекин о дополнительной экономической помощи, чтобы противодействовать ударам, нанесенным ее экономике санкциями. Впоследствии авторитетные западные издания со ссылкой на американскую разведку сообщили, что Китай согласился сотрудничать с агрессором, но не публично. Вашингтон несколько раз предостерег Пекин от поддержки агрессора.