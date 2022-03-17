ВСУ уничтожили заместителя командира авиаполка армии рф, бомбившего Украину

Вооруженные Силы Украины ликвидировали заместителя командира авиационного полка подполковника Олега Червова.

Его уже похоронили 16 марта в Воронеже.

Как сообщают региональные российские СМИ, Червов участвовал в "спецоперации на территории Украины", как на россии называют развязанную ими войну.

Как известно, российская авиация наносит массированные бомбовые удары по украинским городам и поселкам. Жертвами стали сотни украинцев. По информации ООН, свои дома покинули более 5 миллионов человек.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта было уничтожено 84 самолета российской армии. Количество уничтоженных вертолетов перевалило за сотню.