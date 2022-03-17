ВСУ уничтожили заместителя командира авиаполка армии рф, бомбившего Украину
Будет гореть в аду
Вооруженные Силы Украины ликвидировали заместителя командира авиационного полка подполковника Олега Червова.
Его уже похоронили 16 марта в Воронеже.
Как сообщают региональные российские СМИ, Червов участвовал в "спецоперации на территории Украины", как на россии называют развязанную ими войну.
Как известно, российская авиация наносит массированные бомбовые удары по украинским городам и поселкам. Жертвами стали сотни украинцев. По информации ООН, свои дома покинули более 5 миллионов человек.
Напомним, по состоянию на утро 16 марта было уничтожено 84 самолета российской армии. Количество уничтоженных вертолетов перевалило за сотню.
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