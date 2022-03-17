УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ отчитался об уничтожении командного пункта 35-й армии РФ
В тренде

Генштаб ВСУ отчитался об уничтожении командного пункта 35-й армии РФ

Общие новости
(3 голосов)

А также об успехах в воздушной войне

Генштаб ВСУ отчитался об уничтожении командного пункта 35-й армии РФ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей утренней сводке 17 марта сообщает, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

При этом Украинская Армия продолжает наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

Генштаб сообщает, что ВСУ в среду уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

"Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется. Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают активно действовать с целью лишения авиации оккупантов возможности господствовать в воздухе", - сообщает Генеральный штаб.

Указывается, что враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Генштаб также отмечает, что российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве - осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны. Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

"Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказа военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне на территории Украины", - указывает командование Украинской Армии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...