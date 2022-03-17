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Глава МВД: В Украине сегодня уже не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза

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Враг везде, но мы его уничтожим

Глава МВД: В Украине сегодня уже не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза

МВС

Новина українською

Глава МВД Денис Монастырский дал актуальный комментарий по поводу войны рф с Украиной в рамках национального телемарафона.

"В Украине сегодня уже не осталось мест, где отсутствует явная военная угроза. Мы уже не назовем области, где бы не происходили обстрелы или где бы не находились представители диверсионных групп".

"К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня уже есть повсюду".

Монастырский также рассказал о сокращении блокпостов на автодорогах страны: из 2 тысяч их осталось 1,5 тысячи, планируется уменьшить их количество до 800.

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В статье: МВД война с Россией Денис Монастырский
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Источник:
korrespondent.net

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