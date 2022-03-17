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Орки читать не умеют – российские оккупанты точно видели, что в театре в Мариуполе находятся дети

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Цензурной лексики для описания врага иногда не хватает

Орки читать не умеют – российские оккупанты точно видели, что в театре в Мариуполе находятся дети

Maxar

Новина українською

Перед театром в Мариуполе, который вчера, 16 марта, разбомбила армия рф, были большие надписи со словом "ДЕТИ", об этом сообщает Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies. Отмечается, что снимки были сделаны еще 14 марта – за два дня до трагедии.

Надписи нанесли, чтобы их с воздуха видели пилоты авиации. Определенно знак видели и корректировщики огня, и пилоты российской авиации. Тем не менее, рашистов это не остановило.

Напомним, в здании театра скрывалось около тысячи жителей города. Также орки нанесли авиаудар по бассейну "Нептун". Там прятались беременные женщины и женщины с маленькими детьми. Некоторые из них оказались под завалами.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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Источник:
reuters.com

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