УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сбитая над Киевом ракета упала на многоэтажку
В тренде

Сбитая над Киевом ракета упала на многоэтажку

Общие новости
(1 голосов)

Один погибший, три пострадавших

Сбитая над Киевом ракета упала на многоэтажку

Фото: ДСНС України / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Болотные войска мокшанской передации продолжили свою коварную традицию по обстрелу столицы Украины в ночной период.

Сегодня в направлении Киева была выпущена ракета, однако силами ВСУ ее удалось сбить. В результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в фейсбуке.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты, произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорания в квартире на 16-м этаже.

Проводится эвакуация людей с 11-го и высших этажей дома и аварийно-спасательные работы по розбиранню конструкций и поиска людей.

На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадало. Погиб 1 человек. Информация уточняется", - говорится в заявлении ДСНС.

Напомним, что вчера во второй половине дня враг обстрелял частный сектор в Киеве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...