Сбитая над Киевом ракета упала на многоэтажку
Один погибший, три пострадавших
Фото: ДСНС України / Автор неизвестен
Болотные войска мокшанской передации продолжили свою коварную традицию по обстрелу столицы Украины в ночной период.
Сегодня в направлении Киева была выпущена ракета, однако силами ВСУ ее удалось сбить. В результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в фейсбуке.
"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты, произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорания в квартире на 16-м этаже.
Проводится эвакуация людей с 11-го и высших этажей дома и аварийно-спасательные работы по розбиранню конструкций и поиска людей.
На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.
По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадало. Погиб 1 человек. Информация уточняется", - говорится в заявлении ДСНС.
Напомним, что вчера во второй половине дня
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