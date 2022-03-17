Ад в Рубежном. Из-за обстрелов рф загорелось 27 жилых домов
Еще минимум пять возгораний произошли в Попасной, одно - в Северодонецке
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Армия российской федерации этой ночи обстреляла город Рубежное в Луганской области. Как сообщает председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдан в своем телеграм, повреждены не менее 27 домов.
"Россияне устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов горели не менее 27 домов, где-то целыми улицами. Еще минимум пять возгораний произошли в Попасной, одно - в Северодонецке. Информация о пострадавших уточняется.
Десятки сломанных судеб за одну ночь. У горожан и селян погибают родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможности безопасно уехать. На днях мы видели, как было открыто огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера - в направлении с Мариуполя. Едва удалось вывезти женщин и детей с Попасной. Россияне не оставляют возможности оставаться дома, потому что людям уже негде жить, не дают людям обезопасить себя. Но мы ежедневно пытаемся эвакуировать как можно больше жителей области. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, делают все возможное чтобы удержать оборону", - написал Гайдай.
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