Очередной обстрел. В Киеве пострадал дом известного продюсера и несколько многоэтажных зданий
Есть жертвы.
Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Утро для жителей Киева снова начинается с фашистских обстрелов.
Столичное ПВО сбило крылатую ракету, остатки которой упали на два многоэтажных дома в Дарницком районе.
Начался пожар, который удалось потушить силами прибывших спасателей.
К утру известно об одном погибшем и четырех раненых, сообщает глава КГГА Николай Поворозник.
Также под обстрел попал дом и офис известного музыкального продюсера Юрия Фалесы.
"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново", - прокомментировал произошедшее сам Фалеса.
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