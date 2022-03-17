УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Очередной обстрел. В Киеве пострадал дом известного продюсера и несколько многоэтажных зданий
В тренде

Очередной обстрел. В Киеве пострадал дом известного продюсера и несколько многоэтажных зданий

Общие новости
(1 голосов)

Есть жертвы.

Очередной обстрел. В Киеве пострадал дом известного продюсера и несколько многоэтажных зданий

Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Утро для жителей Киева снова начинается с фашистских обстрелов.

Столичное ПВО сбило крылатую ракету, остатки которой упали на два многоэтажных дома в Дарницком районе.

Начался пожар, который удалось потушить силами прибывших спасателей.

К утру известно об одном погибшем и четырех раненых, сообщает глава КГГА Николай Поворозник.

Также под обстрел попал дом и офис известного музыкального продюсера Юрия Фалесы.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново", - прокомментировал произошедшее сам Фалеса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...