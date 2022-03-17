Очередной обстрел. В Киеве пострадал дом известного продюсера и несколько многоэтажных зданий

Утро для жителей Киева снова начинается с фашистских обстрелов.

Столичное ПВО сбило крылатую ракету, остатки которой упали на два многоэтажных дома в Дарницком районе.

Начался пожар, который удалось потушить силами прибывших спасателей.

К утру известно об одном погибшем и четырех раненых, сообщает глава КГГА Николай Поворозник.

Также под обстрел попал дом и офис известного музыкального продюсера Юрия Фалесы.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново", - прокомментировал произошедшее сам Фалеса.