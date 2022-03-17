В Днепропетровской области рашисты обстреляли из Градов насосную станцию

Войска рф обстреляли из Градов село Марьянское на Днепропетровщине, об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В городе и Криворожском районе ситуация остается контролируемой. В Кривом Роге и по периметру спокойно. Атаки врага на дальних подступах снова отбиты, с очередными потерями для оккупационных войск".

"В отместку вечером враг нанес удар из Градов по мирному селу Марьянское. Попали и в периметр насосной станции, обеспечивающей перекачку воды из Каховского водохранилища в водохранилище Южное Кривого Рога. Последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты".

"Ситуация с водоснабжением города под контролем. Имеющихся запасов воды в Южном хватит на несколько месяцев, также сейчас будет производиться регламент переподключения абонентов, которые запитаны с Южного на Карачуны".

"В основе каждого спокойного для криворожан дня – беспримерный подвиг наших военных на передовой и круглосуточный огромный труд тысяч людей, работающих на оборону города. Спасибо вам!"

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Также сообщается, что ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных Сил Украины были уничтожены два вражеских самолета.