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В Днепропетровской области рашисты обстреляли из Градов насосную станцию

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Орки такие орки

В Днепропетровской области рашисты обстреляли из Градов насосную станцию

Oleksandr Vilkul

Новина українською

Войска рф обстреляли из Градов село Марьянское на Днепропетровщине, об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В городе и Криворожском районе ситуация остается контролируемой. В Кривом Роге и по периметру спокойно. Атаки врага на дальних подступах снова отбиты, с очередными потерями для оккупационных войск".

"В отместку вечером враг нанес удар из Градов по мирному селу Марьянское. Попали и в периметр насосной станции, обеспечивающей перекачку воды из Каховского водохранилища в водохранилище Южное Кривого Рога. Последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты".

"Ситуация с водоснабжением города под контролем. Имеющихся запасов воды в Южном хватит на несколько месяцев, также сейчас будет производиться регламент переподключения абонентов, которые запитаны с Южного на Карачуны".

"В основе каждого спокойного для криворожан дня – беспримерный подвиг наших военных на передовой и круглосуточный огромный труд тысяч людей, работающих на оборону города. Спасибо вам!"

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Также сообщается, что ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных Сил Украины были уничтожены два вражеских самолета.

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В статье: война с Россией Александр Вилкул
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Источник:
Oleksandr Vilkul

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