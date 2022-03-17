"Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
Орки бегут из Николаевской области.
Началась четвертая неделя войны, которую сумасшедшие командующие фашистов хотели выиграть за три дня.
В итоге, сотни и тысячи солдат рф просто встали наглухо под крупными городами, брошенные своим же командованием.
Разговор одного из таких солдат опубликовал глава Николаевской ОДА Виталий Ким.
Осторожно, в разговоре присутствует мат. Много мата.
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