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"Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф

Общие новости
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Орки бегут из Николаевской области.

"Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф

UA-Футбол
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Началась четвертая неделя войны, которую сумасшедшие командующие фашистов хотели выиграть за три дня.

В итоге, сотни и тысячи солдат рф просто встали наглухо под крупными городами, брошенные своим же командованием.

Разговор одного из таких солдат опубликовал глава Николаевской ОДА Виталий Ким.

Осторожно, в разговоре присутствует мат. Много мата.

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В статье: война с Россией
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