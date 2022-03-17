Заместитель мэра Мариуполя заявил, что город разрушен практически полностью
На 80-90 процентов.
Мариуполь - одна из самых горячих точек в Украине на сегодняшний день.
Армия фашистов мечтает захватить город и создать прямой проход с востока на юг нашей страны.
Но город героически держится, несмоторя на колоссальные разрушения.
Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил в разговоре с журналистами Forbes, что "город разбомблен на 80-90 процентов, нет строений без повреждений".
Также зам главы города сообщает, что число погибших к 13 марта достигло 2 358 человек.
Однако, это только те, кто находился на улицах - под завалами и в местах, куда не могут добраться спасатели, еще много людей.
Потому реальные цифры потерь могут быть в 1,5-2 раза больше.
Погибших хоронят в братских могилах за неимением иных возможностей, стараются вести учет тем, кого удалось идентифицировать.
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