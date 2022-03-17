Заместитель мэра Мариуполя заявил, что город разрушен практически полностью

Мариуполь - одна из самых горячих точек в Украине на сегодняшний день.

Армия фашистов мечтает захватить город и создать прямой проход с востока на юг нашей страны.

Но город героически держится, несмоторя на колоссальные разрушения.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил в разговоре с журналистами Forbes, что "город разбомблен на 80-90 процентов, нет строений без повреждений".

Также зам главы города сообщает, что число погибших к 13 марта достигло 2 358 человек.

Однако, это только те, кто находился на улицах - под завалами и в местах, куда не могут добраться спасатели, еще много людей.

Потому реальные цифры потерь могут быть в 1,5-2 раза больше.

Погибших хоронят в братских могилах за неимением иных возможностей, стараются вести учет тем, кого удалось идентифицировать.