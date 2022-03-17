УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Тарута – о деталях удара по драмтеатру в Мариуполе: Бомбоубежище выдержало, люди выходят живые
В тренде

Тарута – о деталях удара по драмтеатру в Мариуполе: Бомбоубежище выдержало, люди выходят живые

Общие новости
(1 голосов)

Хорошие новости

Тарута – о деталях удара по драмтеатру в Мариуполе: Бомбоубежище выдержало, люди выходят живые

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку армией рф драматического театра в Мариуполе, мирные жители, которые прятались в бомбоубежище под зданием, сумели выжить. Об этом Тарута написал 17 марта на своей странице в Facebook.

"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!"

Враг намеренно обстреливает мирное население. Оккупанты постоянно поражают гражданские объекты, где в основном прячутся женщины и дети.

Читайте такжеРашисты сбросили авиабомбу на театр в Мариуполе. Там прятались гражданские
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Тарута война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/taruta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...