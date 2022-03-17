Тарута – о деталях удара по драмтеатру в Мариуполе: Бомбоубежище выдержало, люди выходят живые
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Getty Images / Global Images Ukraine
Народный депутат Сергей Тарута заявил, что, несмотря на бомбардировку армией рф драматического театра в Мариуполе, мирные жители, которые прятались в бомбоубежище под зданием, сумели выжить. Об этом Тарута написал 17 марта на своей странице в Facebook.
"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!"
Враг намеренно обстреливает мирное население. Оккупанты постоянно поражают гражданские объекты, где в основном прячутся женщины и дети.
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Источник:facebook.com/taruta
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