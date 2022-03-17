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444 танка и 14000 личного состава. Генштаб отчитался о потерях врага состоянию на утро 17 марта

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444 танка и 14000 личного состава. Генштаб отчитался о потерях врага состоянию на утро 17 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные по потерям противника от начала войны.

Со времени предыдущего обновления сутки назад количество потерь личного состава врага выросло до 14 000. Танков в сутки уничтожено еще 14 и теперь потери составляют 444. Также было уничтожено 60 боевых бронированных машин, а общее их количество ныне составляет 1435. Добавились также еще 11 артиллерийских систем (201 по сравнению с 190) и 2 РСЗО (72 по сравнению с 70).

Средств противовоздушной обороны со время войны уничтожено 43, самолетов 86, а вертолетов - 108. Враг потерял еще почти более 40 единиц автомобильной техники (864 по сравнению с 819).

Также с начала войны было уничтожено 3 корабля/катера, 60 цистерн с ТММ и 11 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее советник Министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщал, почему летчикам армии рф обрезают стропы парашютов.

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