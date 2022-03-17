444 танка и 14000 личного состава. Генштаб отчитался о потерях врага состоянию на утро 17 марта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные по потерям противника от начала войны.

Со времени предыдущего обновления сутки назад количество потерь личного состава врага выросло до 14 000. Танков в сутки уничтожено еще 14 и теперь потери составляют 444. Также было уничтожено 60 боевых бронированных машин, а общее их количество ныне составляет 1435. Добавились также еще 11 артиллерийских систем (201 по сравнению с 190) и 2 РСЗО (72 по сравнению с 70).

Средств противовоздушной обороны со время войны уничтожено 43, самолетов 86, а вертолетов - 108. Враг потерял еще почти более 40 единиц автомобильной техники (864 по сравнению с 819).

Также с начала войны было уничтожено 3 корабля/катера, 60 цистерн с ТММ и 11 БПЛА оперативно-тактического уровня.