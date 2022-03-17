Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 17 марта

17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;

Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск. Соглашена возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, на котором выезжают люди.

2. Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка - Березцы – Радомышль – Кочерив – Житомир;

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Житомира.

3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погреба – Бровары;

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Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров. Также будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для городов: Волчанск (Харьковская область), Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Опанасив (Киевская область).