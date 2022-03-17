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Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 17 марта

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Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 17 марта

ОП

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17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;

Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск. Соглашена возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, на котором выезжают люди.

2. Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка - Березцы – Радомышль – Кочерив – Житомир;

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Житомира.

3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погреба – Бровары;

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Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров. Также будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для городов: Волчанск (Харьковская область), Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Опанасив (Киевская область).

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В статье: война с Россией Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
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Источник:
ВРУ

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