Ирина Верещук – о работе гуманитарных коридоров 17 марта
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ОП
17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье;
Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск. Соглашена возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, на котором выезжают люди.
2. Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка - Березцы – Радомышль – Кочерив – Житомир;
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Житомира.
3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погреба – Бровары;
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров. Также будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для городов: Волчанск (Харьковская область), Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Опанасив (Киевская область).
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