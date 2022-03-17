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Склад боеприпасов и 10 топливозаправников. Украинская арта отлично отработала на Черниговщине

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Склад боеприпасов и 10 топливозаправников. Украинская арта отлично отработала на Черниговщине

Фото: Оперативне командування "Північ"

UA-Футбол
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Оперативное командование "Север" отрапортило о новой маленькой победе на фронте. Благодаря работе артиллеристов удалось уничтожить склад боеприпасов и топливозаправники российской армии на Черниговщине.

"Склад боеприпасов и более 10 топливозаправников орков на Черниговщине встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", - отмечают в оперативном командовании.

Ранее мы сообщали о потерях армии рф от начала боевых действий: количество погибшим российских солдат уже достигло 14 000.

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В статье: война с Россией
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