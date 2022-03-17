Склад боеприпасов и 10 топливозаправников. Украинская арта отлично отработала на Черниговщине
Ювелирная работа
Фото: Оперативне командування "Північ"
Оперативное командование "Север" отрапортило о новой маленькой победе на фронте. Благодаря работе артиллеристов удалось уничтожить склад боеприпасов и топливозаправники российской армии на Черниговщине.
"Склад боеприпасов и более 10 топливозаправников орков на Черниговщине встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", - отмечают в оперативном командовании.
Ранее мы сообщали
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Денисенко рассказал, сколько уже сбито самолетов врага и почему летчикам армии рф обрезают стропы парашютов
- Генштаб ВСУ отчитался об уничтожении командного пункта 35-й армии РФ
- Белорусские СМИ сообщают о взрывах недалеко от границ с Польшей и Украиной
- Возле Чернигова украинская артиллерия "накрыла" батарею РСЗО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 09:00 Украинские Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают
- 01:12 Украинские Зеленский пообещал каждому украинцу, потерявшему из-за войны жилье, восстановление за счет государства
- 00:39 Украинские Генштаб ВСУ: россией активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...