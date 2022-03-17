"Наши ребята – настоящие бойцы". Беланов встретился с украинскими защитниками

Легендарный украинский футболист, сопредседатель Комитета профессионального футбола УАФ Игорь Беланов поддержал ВСУ в борьбе с российскими оккупантами. Обладатель Золотого мяча-1986 года пообщался с украинскими защитниками и передал им подарки.

"Такая встреча очень вдохновляет. От всего сердца хотелось сказать ребятам, как ими восхищается сейчас вся страна, особенно наши детки, для которых каждый защитник — это ангел-хранитель. Все мы сейчас стараемся сделать для них что-то полезное, помочь и выразить свою поддержку.

Я благодарен воинам за очень теплую встречу и дружеский разговор, длившийся более двух часов. Особенно понравилось, что даже в такое напряженное время, когда и на сон остается несколько часов, они не теряют интереса к футболу. Многие спрашивали, интересовались тем, как будет развиваться футбол после нашей победы. Спрашивали о чемпионатах мира и Европы, например. Я со своей стороны привез им мячи в подарок от Украинской ассоциации футбола и попытался зарядить их еще большим позитивом.

Чувствовалось, что ребята – настоящие бойцы. Договорились, что в следующий раз я привезу им свой "Золотой мяч". Соберется много бойцов, среди которых есть немало болельщиков и даже футболистов. Выразил нашим воинам глубокую благодарность за их храбрость в борьбе с русскими оккупантами. Гордимся ими!

А еще сегодня видел в Одессе, и это на 21 день войны, огромную очередь добровольцев в военкомат. Ребята рвутся в бой, чтобы защитить Украину! И старшие, и совсем молодые. Некоторые приходят даже со своим оружием. Это поражает! Горжусь нашей Украиной!" — сказал Игорь Беланов.