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"Наши ребята – настоящие бойцы". Беланов встретился с украинскими защитниками

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Обладатель Золотого мяча-1986 поддержал ВСУ

"Наши ребята – настоящие бойцы". Беланов встретился с украинскими защитниками

Фото: УНИАН

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Легендарный украинский футболист, сопредседатель Комитета профессионального футбола УАФ Игорь Беланов поддержал ВСУ в борьбе с российскими оккупантами. Обладатель Золотого мяча-1986 года пообщался с украинскими защитниками и передал им подарки.

"Такая встреча очень вдохновляет. От всего сердца хотелось сказать ребятам, как ими восхищается сейчас вся страна, особенно наши детки, для которых каждый защитник — это ангел-хранитель. Все мы сейчас стараемся сделать для них что-то полезное, помочь и выразить свою поддержку.

Я благодарен воинам за очень теплую встречу и дружеский разговор, длившийся более двух часов. Особенно понравилось, что даже в такое напряженное время, когда и на сон остается несколько часов, они не теряют интереса к футболу. Многие спрашивали, интересовались тем, как будет развиваться футбол после нашей победы. Спрашивали о чемпионатах мира и Европы, например. Я со своей стороны привез им мячи в подарок от Украинской ассоциации футбола и попытался зарядить их еще большим позитивом.

Чувствовалось, что ребята – настоящие бойцы. Договорились, что в следующий раз я привезу им свой "Золотой мяч". Соберется много бойцов, среди которых есть немало болельщиков и даже футболистов. Выразил нашим воинам глубокую благодарность за их храбрость в борьбе с русскими оккупантами. Гордимся ими!

А еще сегодня видел в Одессе, и это на 21 день войны, огромную очередь добровольцев в военкомат. Ребята рвутся в бой, чтобы защитить Украину! И старшие, и совсем молодые. Некоторые приходят даже со своим оружием. Это поражает! Горжусь нашей Украиной!" — сказал Игорь Беланов.

"Наши ребята – настоящие бойцы". Беланов встретился с украинскими защитниками - изображение 1"Наши ребята – настоящие бойцы". Беланов встретился с украинскими защитниками - изображение 2"Наши ребята – настоящие бойцы". Беланов встретился с украинскими защитниками - изображение 3
Фото: Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки

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В статье: Игорь Беланов УАФ
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Источник:
УАФ

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