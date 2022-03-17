Жители села с тыла разбили часть вражеской колонны в Николаевской области

В сети появилось видео, в котором жители одного из сёл Херсонской области признались, что провели атаку на колонну вражеской техники в селе Мирное Николаевщины, которое находится фактически на границе между областями.

"Мы сами по себе, добровольцы. Местные жители. Я тут [в Херсонской области] родился, жил и жить буду. И никто меня отсюда не выгонит. Русню я буду я буду еб...ть до последнего вздоха.

Вчера мы вышли в посёлок Мирное. Они [орки] стоят окопанные в посадках. Мы вчера самовольно втроём разбили четыре коробочки.

Та какие мы герои?! Наши ЗСУ дали нам "Мухи". Мы шестью "мушками" разбили половину колонны. А их ещё там стоит очень много. Дайте нам оружие! Мы сами их положим!", - сказал местный житель.