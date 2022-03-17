Жители села с тыла разбили часть вражеской колонны в Николаевской области
Герои!
Фото: instagram.com/lbws_168
В сети появилось видео, в котором жители одного из сёл Херсонской области признались, что провели атаку на колонну вражеской техники в селе Мирное Николаевщины, которое находится фактически на границе между областями.
"Мы сами по себе, добровольцы. Местные жители. Я тут [в Херсонской области] родился, жил и жить буду. И никто меня отсюда не выгонит. Русню я буду я буду еб...ть до последнего вздоха.
Вчера мы вышли в посёлок Мирное. Они [орки] стоят окопанные в посадках. Мы вчера самовольно втроём разбили четыре коробочки.
Та какие мы герои?! Наши ЗСУ дали нам "Мухи". Мы шестью "мушками" разбили половину колонны. А их ещё там стоит очень много. Дайте нам оружие! Мы сами их положим!", - сказал местный житель.
Напомним, что Министерство обороны Украины просило мирных жителей не попадать под удар и вести себя в тылу очень аккуратно.
Популярное сейчас
- Очередной обстрел. В Киеве пострадал дом известного продюсера и несколько многоэтажных зданий
- ВСУ уничтожили заместителя командира авиаполка армии рф, бомбившего Украину
- Ювентус - Вильярреал 0:3. Видео голов и обзор матча
- Возле Чернигова украинская артиллерия "накрыла" батарею РСЗО
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:00 Украинские Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают
- 01:12 Украинские Зеленский пообещал каждому украинцу, потерявшему из-за войны жилье, восстановление за счет государства
- 00:39 Украинские Генштаб ВСУ: россией активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси