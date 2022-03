"Как один человек может иметь такую власть?" Линекер - о бомбардировке Мариуполя

Легендарный футболист сборной Англии Гарри Линекер отреагировал на бомбардировку русскими войсками драмтеатра в Мариуполе, в котором прятались мирные жители.

How can it be that on a planet where billions of human beings exist, one man can have so much power, can wreak such havoc, can instil such fear, can perform acts of such complete and utter evil, yet no one, it seems, can rid us of him? https://t.co/42dGTWeKJy