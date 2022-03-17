"рф использует вас для финансирования войны". Зеленский мощно выступил перед депутатами Бундестага
Без претензий не обошлось
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия соучаствует в построении новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институции. Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага.
"Оккупанты убили 108 детей. Посреди Европы, в 2022 году. Я обращаюсь к немецкому Бундестагу после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, часть из которых запоздала".
"После санкций, которых явно мало, чтобы остановить войну. И после того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну".
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