"рф использует вас для финансирования войны". Зеленский мощно выступил перед депутатами Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия соучаствует в построении новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институции. Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага.

"Оккупанты убили 108 детей. Посреди Европы, в 2022 году. Я обращаюсь к немецкому Бундестагу после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, часть из которых запоздала".