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"рф использует вас для финансирования войны". Зеленский мощно выступил перед депутатами Бундестага

Общие новости
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(2 голосов)

Без претензий не обошлось

"рф использует вас для финансирования войны". Зеленский мощно выступил перед депутатами Бундестага

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия соучаствует в построении новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институции. Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага.

"Оккупанты убили 108 детей. Посреди Европы, в 2022 году. Я обращаюсь к немецкому Бундестагу после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, часть из которых запоздала".

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"После санкций, которых явно мало, чтобы остановить войну. И после того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 14:08
Німці, не бійтесь, територіальна оборона Гостомеля росіян до Берліна не пустить.
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