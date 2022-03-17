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Глава ОГА: За последние сутки оккупанты нанесли 49 обстрелов по районам Харькова

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Глава ОГА: За последние сутки оккупанты нанесли 49 обстрелов по районам Харькова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о состоянии дел в областном центре на данный момент. По словам Синегубова, ни одна наступательная операция врага не имела успеха, за последние сутки оккупанты нанесли 49 обстрелов по районам Харькова.

"При этом увеличилось количество обстрелов из реактивных систем залпового огня (БМ-21) - около 10 раз. Вражеской авиации по городу Харьков не зафиксировали.

Оккупант ночью обстрелял город Мерефу, что в Харьковском районе, разрушил школу и дом культуры, повреждены и дома. Есть пострадавшие, спасатели ликвидируют последствия.

Враг не оставляет попыток продвинуться вперед через Изюм, но успеха не имеет. Украинская армия дает достойный отпор: только за минувшие сутки в Изюмском районе подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 2 самолета и вертолет противника.

Около Харькова Вооруженные Силы Украины вчера ликвидировали вражескую батальонно-тактическую группу. Уничтожили технику, топливо и боеприпасы. Это значительно ослабило наступательные позиции россиян, которые и так деморализованы. Украинская армия будет защищать до победы!", - написал Синегуб в телеграмм.

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В статье: война с Россией
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