Рашисты угрожают Боснии и Герцеговине "украинским сценарием", если страна решит вступить в НАТО

Посол российской передации в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов дал очень ватное интервью боснийскому изданию federalna.ba. В нем одна из пешек владимира путина заверил, что войны в Украине нет, а Босния и Герцеговина может пострадать, если решит вступить в НАТО.

"Это военная операция. Это исторический день и начало освобождения Украины от фашистского правительства. Западный мир говорит, что это война. Но у нас есть люди, которые знают, что там происходит. Мы не угрожаем Украине. Угроза будет от самой Украины, которая находится под внешним контролем. Мы получили информацию, что 25 февраля украинские силы должны атаковать Луганск и Донецк. Убийство детей и гражданских? Это все ложь. Мир не видит, что происходит. Мир смотрит на события через CNN и другие информагентства.

У нас нет планов по дестабилизации Боснии и Герцеговины. Если она решит стать членом любого союза, это их дело. Но другое дело - наша реакция. На примере Украины мы показали, на что ожидаем. Если есть угроза, мы отреагируем. Не существует прямой угрозы Боснии и Герцеговины. Есть только прямая угроза от Запада. Не думаю, что в какой-то даже фантазии Босния и Герцеговина станет членом НАТО", - сказал чудаковатый чиновник.

В то же время, на эти заявления уже отреагировал Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.

"Осуждаю угрозы, которые высказал посол. Эти угрозы неприемлемы для Боснии и Герцеговины. Они касаются не только нашей страны, но и являются угрозой миру и стабильности всех западных Балкан", - цитирует Комшича avaz.ba.