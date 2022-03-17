Российские террористы пытаются заблокировать населенные пункты к северу от Киева

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию на фронте касательно российского вторжения. Так, террористы из эрефии пытаются осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от столицы и продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по районам, где ведутся активные боевые действия.

"На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь группировкой войск российской федерации для осуществления ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, действующих на Полесском направлении.

Сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне российской федерации.

На Полесском направлении враг совершал попытки овладеть ранее занятыми рубежами, которые были утрачены в результате успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины. Успеха на указанном направлении не имеет, несет потери. Пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение.

На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для восстановления наступления с целью дальнейшей блокировки города Киева с северо-восточного направления. Осуществляет хаотические обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины, пытается вести разведку.

На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Делают попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения.

Российские захватчики усиливают группировки за счет дополнительных подразделений 1 и танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

На Донецком и Таврическом направлениях враг проводил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западных и северо-западных окрестностях города, продвигается к южной части города). На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка. Понес потери. Проводит перегруппировки войск, осуществляет пополнение запасов. На Мариупольском направлении продолжает штурм города.

На Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили.

На Южнобугском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия на Криворожском направлении, взял под контроль н.п. Малая Шестерня, однако общего успеха не было, закрепляется на занимаемых позициях.

На Таврическом направлении враг продолжал наращивания системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернуто сборный пункт поврежденной техники.

Противник пытается распространять дезинформацию всеми доступными каналами коммуникаций как на население временно оккупированных территорий, так и на собственное население с целью формирования мифа о "непобедимости" вооруженных сил российской федерации.

Командование Вооруженных Сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фото, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач. Исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью осложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении Генштаба.