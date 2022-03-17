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Арестович: Мы никогда, прописью, никогда не сдадим наши национальные интересы

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Основные тезисы Алексея

Арестович: Мы никогда, прописью, никогда не сдадим наши национальные интересы

ОП

Новина українською

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выступил на дневном брифинге.

"ВСУ уничтожили командный пункт одной из армий рф, которая вторглась в Украину. Это огромное достижение. Это, возможно, означает гибель нескольких генералов и, соответственно, паузу, дезорганизацию в ведении противником боевых действий".

"Традиционно показали себя с лучшей стороны наши Воздушные силы: пять российских самолетов, два вертолета, один беспилотник и несколько крылатых ракет больше никогда не будут угрожать украинцам".

"Враг, понимая, что по военной части у него ничего не получается, традиционно для российской армии бомбит гражданские объекты. Мировое сообщество должно дать на это соответствующую реакцию и принять меры".

"Президент многократно заявлял, что Украина должна быть признана в международных границах состоянием на 1991 год. Все о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, иначе зачем тогда были жертвы украинского народа? Мы никогда, прописью, никогда не сдадим наши национальные интересы".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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