Зеленый коридор - это договориться с российскими пид.....ми пока ВСУ их е..т. Эпичный спич от главы Черниговской ОГА

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус выдал эпическую речь на своей странице в фейсбуке сегодня с утра. Руководитель области рассказал о жертвах в Чернигове, объяснил, почему не работают "зеленые коридоры", призвал верить в ВСУ и передал приветствие своей матери.

"Враг продолжает системные арт и авиаобстрелы нашего областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших граждан, которые были убиты российским агрессором. За каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать.

ВСУ продолжают наносить уничтожительные удары по силам противника. Там, где силы не находятся в населенных пунктах. Противник от этого паникует и несет от этого очень большие потери.

Некоторые из вас пишут, почему вы не делаете "зеленый коридор". Уважаемые. Сделать "Зеленый коридор" - это не нажать кнопку и не включить зеленый свет. Сделать "зеленый коридор" - это договориться с российскими пидрасами, чтобы они прекратили обстреливать нашу землю и тем самым дали возможность вывезти людей.

Отдельно обращаюсь не к чернигивчанам, а к тем, кто находится в других областях Украины и пытается комментировать в социальных сетях и разгонять какие панические настроения, что здесь русские уже бегают по городу с автоматами. Приезжайте, посмотрите! Нету здесь россиян с автоматами. Не сейте панику, пожалуйста. Вооруженные силы работают.

Простите, настроение немного раздражительное. Я понимаю, что все уставшие, всем очень трудно. Но, подчеркиваю, с холодной головой каждый должен делать свое дело. Если вы не занимаетесь делами, находитесь в укрытии или иной области на диване читаете фейсбук-ленту и пытаетесь комментировать, лучше этого не делайте. Вооруженные силы ебут русню, комунальщики работают над восстановлением энергосистем, волонтеры работают над обеспечением пищи и воды граждан города и ВСУ. Все будет Украина! Верим в Бога и в наши Вооруженные силы.

И, мама, я знаю, что ты переживаешь. Я в шапке. Хорошего дня", - сказал Чаус.