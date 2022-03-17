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Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила две ракеты

Общие новости
(1 голосов)

"Держим строй"

Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила две ракеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Воздушное командование "Восток" в своем официальном Facebook сообщило о подробностях последней дневной сирены от 17 марта:

"Днепропетровщина: ракетная угроза миновала! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты. Харьковское направление: уничтожен вражеский беспилотник. Держим строй! Слава Украине!"

Воздушное командование "Восток" – оперативное объединение Вооруженных Сил Украины в восточной части территории Украины (Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Харьковская и часть Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей).

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Основными задачами "Востока" являются: круглосуточная охрана государственной границы в воздушном пространстве и надежное прикрытие ударов с воздуха административных центров, крупных промышленно-экономических районов, объектов Днепровского каскада ГЭС, Запорожской АЭС, а также важных коммуникаций и военных объектов в Восточной и Юго-Восточной Украине.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 16:00
Молодцы, парни!
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 15:58
Шкода, що ці ж самі російські ракети неможливо перенаправити туди, відкіля вона прилетіла, тобто, в ту ж саму установку, моментально
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