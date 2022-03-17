Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила две ракеты
"Держим строй"
Getty Images / Global Images Ukraine
Воздушное командование "Восток" в своем официальном Facebook сообщило о подробностях последней дневной сирены от 17 марта:
"Днепропетровщина: ракетная угроза миновала! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты. Харьковское направление: уничтожен вражеский беспилотник. Держим строй! Слава Украине!"
Воздушное командование "Восток" – оперативное объединение Вооруженных Сил Украины в восточной части территории Украины (Донецкая, Днепропетровская, Луганская, Харьковская и часть Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей).
Основными задачами "Востока" являются: круглосуточная охрана государственной границы в воздушном пространстве и надежное прикрытие ударов с воздуха административных центров, крупных промышленно-экономических районов, объектов Днепровского каскада ГЭС, Запорожской АЭС, а также важных коммуникаций и военных объектов в Восточной и Юго-Восточной Украине.
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