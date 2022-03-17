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Тактика рф: Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских и попытки дестабилизировать общественное мнение у нас

Общие новости
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В офисе президента Украины рассказали, чего пытаются сейчас достичь за поребриком

Тактика рф: Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских и попытки дестабилизировать общественное мнение у нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник председателя офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере рассказал о нынешней тактике армии российской педерации. По его словам, враг отныне наносит удары по объектам для укрытия гражданских.

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал Подоляк.

Также чиновник ответил спикеру рашастанского МИД марии захаровой, неконтролируемый поток речи которой сегодня сказал, что восточные террористы не наносят ударов по городам: "русские ВС не бомбят города, об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали". На это Подоляк сообщил ей, что многомиллионные иски помогут ей поверить в правду.

"Спикер российского МИД Захарова заявляет, что обстрелы украинских городов тяжелой артиллерией, авиацией, крылатыми ракетами - постановочные натовские фейки. Все просто: многомиллионные иски и компенсации семьям погибших, сроки за военные преступления - и Захарова поверит в правду", - отметил чиновник.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 16:00
Средства ПВО и ПРО уже на подходе...
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 15:55
Тактика РФ: на самом деле нет никакой тактики... Путлер, российские войска - идите вслед за российским кораблем - НА #УЙ
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