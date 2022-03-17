Тактика рф: Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских и попытки дестабилизировать общественное мнение у нас

Советник председателя офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере рассказал о нынешней тактике армии российской педерации. По его словам, враг отныне наносит удары по объектам для укрытия гражданских.

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал Подоляк.

Также чиновник ответил спикеру рашастанского МИД марии захаровой, неконтролируемый поток речи которой сегодня сказал, что восточные террористы не наносят ударов по городам: "русские ВС не бомбят города, об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали". На это Подоляк сообщил ей, что многомиллионные иски помогут ей поверить в правду.