Удар россиян по городу Мерефа: разрушена школа, десятки человек погибли

В ночь на 17 марта российские войска обстреляли город Мерефа в Харьковском районе. Ракеты разрушили школу и дом культуры, а также повредили рядом расположенные дома.

В результате удара погиб 21 человек, 25 получили ранения, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Как известно, Россия после краха планов по быстрому захвату Украины обстреливает и бомбит гражданское население. Жертвами стали сотни, миллионы были вынуждены покинуть собственные дома.