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Удар россиян по городу Мерефа: разрушена школа, десятки человек погибли

Общие новости
(1 голосов)

Еще одно преступление для Гааги

Удар россиян по городу Мерефа: разрушена школа, десятки человек погибли

Новина українською

В ночь на 17 марта российские войска обстреляли город Мерефа в Харьковском районе. Ракеты разрушили школу и дом культуры, а также повредили рядом расположенные дома.

В результате удара погиб 21 человек, 25 получили ранения, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Как известно, Россия после краха планов по быстрому захвату Украины обстреливает и бомбит гражданское население. Жертвами стали сотни, миллионы были вынуждены покинуть собственные дома.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 17:47
Де вже ті іпучі ракети???!!!!
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 17:46
Долб#ёбы... Чем вам учебные заведения мешают... Уроды...
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