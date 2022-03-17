Подоляк - о переговорах с рф по "ЛДНР" и Крыму: Мы ищем правильную формулу
Все еще без прямого ответа до завершения переговоров
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Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк дал интервью польскому изданию wiadomosci.wp.pl. В нем чиновник снова задел тему оккупированных с 2014 года росией территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Каких-то новых деталей Подоляк не раскрыл, отвечая расплывчато, и сообщил, что стороны обсуждают этот вопрос.
"Я не могу раскрывать детали, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Я могу только сказать, что в начале Россия выдвинула много требований, и большинство из них сейчас не на столе. Существует гораздо больше понимания относительно всех точек соприкосновения.
Что касается оккупированных территорий, позиция Украины остается неизменной: национальные границы не могут меняться.
Однако я считаю, что мы должны оценивать ситуацию трезво. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются в Украине, но на самом деле мы не имеем над ними контроля, там работает российская администрация.
Поиск способов управления этими территориями остается одним из ключевых вопросов. Проблема заключается в том, что Российская Федерация пришла к нам с войной вместо того, чтобы начать разговор.
Переговоры продолжаются. Мы ищем правильную формулу. Когда она появится, президенты Украины и России будут продолжать обсуждать ее во время личной встречи", - сказал Подоляк.
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