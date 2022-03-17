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Подоляк - о переговорах с рф по "ЛДНР" и Крыму: Мы ищем правильную формулу

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(1 голосов)

Все еще без прямого ответа до завершения переговоров

Подоляк - о переговорах с рф по "ЛДНР" и Крыму: Мы ищем правильную формулу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк дал интервью польскому изданию wiadomosci.wp.pl. В нем чиновник снова задел тему оккупированных с 2014 года росией территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Каких-то новых деталей Подоляк не раскрыл, отвечая расплывчато, и сообщил, что стороны обсуждают этот вопрос.

"Я не могу раскрывать детали, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Я могу только сказать, что в начале Россия выдвинула много требований, и большинство из них сейчас не на столе. Существует гораздо больше понимания относительно всех точек соприкосновения.

Что касается оккупированных территорий, позиция Украины остается неизменной: национальные границы не могут меняться.

Однако я считаю, что мы должны оценивать ситуацию трезво. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются в Украине, но на самом деле мы не имеем над ними контроля, там работает российская администрация.

Поиск способов управления этими территориями остается одним из ключевых вопросов. Проблема заключается в том, что Российская Федерация пришла к нам с войной вместо того, чтобы начать разговор.

Переговоры продолжаются. Мы ищем правильную формулу. Когда она появится, президенты Украины и России будут продолжать обсуждать ее во время личной встречи", - сказал Подоляк.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 17:45
Правильна і єдина формула, це коли как цапи накуй.
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+2
0
kukarekin (Одесса)
17.03.2022 в 17:16
Правильная формула проста - возвращение к границам Украины 1991 года, выплата россией на восстановление 1 триллиона долларов как минимум. Участие военнопленных в восстановлении разрушенной инфраструктуры полностью. Пуйлу, лаврову, пескову, герасимову, шойгу, нарышкину, матвиенко, скабеевой, попову, соловйову, киселеву, симоньян, кедми... придумать мучительную казнь...
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+6
0
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 17:38
Всё верно.. самая правильная и справедливая формула
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+2
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 17:13
Долго что те, что другие будут искать ту правильную формулу...А народ будет страдать неизвестно ещё сколько ...
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0
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
17.03.2022 в 17:20
Семйон ! Знову за "Руzzкий мір" агітуєш ???!!!
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+1
-1
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 17:37
Чайво?? Мне нах#й не нужен ваш русский мир... В каком месте "знову" ? Я никогда негде ничего не писал в поддержку путлера и его подстилок... Мне не в кайф видеть и слышать, как убивают УКРАИНСКИЙ народ, Украинских детей, украинских воинов, в войне, которая только путлеру нужна... Асвабадитэль хе#ов
0
0
Лекарь (село Дарница)
17.03.2022 в 16:38
Что-то не нравишься ты мне, ЗЕленый...
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+1
-3

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