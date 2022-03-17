"Ваша любовь к Родине объединила весь мир". Йовичевич на украинском обратился к украинцам. ВИДЕО

Украина продолжает героически сражаться с фашистской гидрой, которая угрожает всей Европе и всему миру.

Пока пропаганда эрефии разрывается, на разные голосы рассказывая о "нацистах" в Украине, граждане других стран высказывают нам свою поддержку.

Не заметил "нацистов" в нашей стране и Игор Йовичевич.

Более того - тренер "Днепра-1" обратился к украинскому народу на украинском языке.