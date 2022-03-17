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"Ваша любовь к Родине объединила весь мир". Йовичевич на украинском обратился к украинцам. ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Сильное обращение.

"Ваша любовь к Родине объединила весь мир". Йовичевич на украинском обратился к украинцам. ВИДЕО

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Украина продолжает героически сражаться с фашистской гидрой, которая угрожает всей Европе и всему миру.

Пока пропаганда эрефии разрывается, на разные голосы рассказывая о "нацистах" в Украине, граждане других стран высказывают нам свою поддержку.

Не заметил "нацистов" в нашей стране и Игор Йовичевич.

Более того - тренер "Днепра-1" обратился к украинскому народу на украинском языке.

"Дорогие мои украинцы. Обращаюсь к вам, как к стране героев. Обращаюсь к вам как человек, который прожил с вами большую часть своей жизни вместе со своей семьей и где абсолютно весь период ощущал себя одним из вас. Я жил в разных частях Украины, во Львове и в Днепре, на Востоке и на Западе. Но везде люди были прекрасными, вежливыми, искренними, дружелюбными. Я влюбился в вашу доброту. У меня в Украине друзья на всю жизнь и это делает меня счастливым человеком. Горжусь тем, как вы сейчас, в ужасно страшной войне, которая продолжается сейчас в вашей стране, проявляете храбрость и патриотизм. Ваша любовь к Родине - вдохновение для всех нас, она объединила весь мир. Потому что вы защищаете свою землю, бы защищаете свой дом, вы бьетесь за свою семью и ваше будущее. Я верю в вас и твердо уверен, что все скоро закончится и мы вернемся в мирную и свободную Украину. Держитесь, друзья. Держитесь, мои украинцы. Слава Украине!"

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Динамiт (Василькiв)
17.03.2022 в 17:26
Браво БРАТ !!! Дякуємо за підтримку !!!
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Long (Одесса)
17.03.2022 в 17:25
Война показывает кто есть кто в этой жизни. Достойный поступок достойного человека!А гнилой луческу, к примеру, сожалел, что россию с че выкинули, а про тимощука я вообще молчу...
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.03.2022 в 17:13
++++++++
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