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  3. ВСУ разбили группу россиян под Прилуками и захватили реактивную систему залпового огня
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ВСУ разбили группу россиян под Прилуками и захватили реактивную систему залпового огня

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(5 голосов)

Прошлись по врагу

ВСУ разбили группу россиян под Прилуками и захватили реактивную систему залпового огня

фото - Оперативне командування "Північ"

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Оперативное командование "Север" в четверг, 17 марта, сообщает, что под Прилуками силы сопротивления Сиверщины разбили очередную группу орков.

"Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили. Верьте в своих защитников! Разом до перемоги!", - говорится в официальном сообщении.

ВСУ разбили группу россиян под Прилуками и захватили реактивную систему залпового огня - изображение 1

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 марта было уничтожено 72 единицы РСЗО российской армии. Потери личного состава составили около 14 тысяч человек.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 17:44
Тепер гатіть тим "Ураганом" по тому болоту.
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 17:41
Быстрее бы уже истребить всю авиацию РФ... ЗАКОЛЕБАЛИ уже... РФ и путлеру персонально - тут ничего не светит... а смертей уже и так не мало, у РФ среди "асвабадитэлэй", у Украины - среди мирных жителей явно больше жертв, чем среди военных... НИКОГДА украинский народ не забудет об этой войне, и об том, что путлер натворил в украинских городах...
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