ВСУ разбили группу россиян под Прилуками и захватили реактивную систему залпового огня

Оперативное командование "Север" в четверг, 17 марта, сообщает, что под Прилуками силы сопротивления Сиверщины разбили очередную группу орков.

"Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили. Верьте в своих защитников! Разом до перемоги!", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 марта было уничтожено 72 единицы РСЗО российской армии. Потери личного состава составили около 14 тысяч человек.