ВСУ разбили группу россиян под Прилуками и захватили реактивную систему залпового огня
Прошлись по врагу
фото - Оперативне командування "Північ"
Оперативное командование "Север" в четверг, 17 марта, сообщает, что под Прилуками силы сопротивления Сиверщины разбили очередную группу орков.
"Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили. Верьте в своих защитников! Разом до перемоги!", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что по информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 марта было уничтожено 72 единицы РСЗО российской армии. Потери личного состава составили около 14 тысяч человек.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 17:44
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 17:41
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