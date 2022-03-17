Байден обговорит по телефону с лидером Китая войну между Украиной и Россией
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден побеседует по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Этот телефонный разговор – часть наших текущих усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР, – говорится в пресс-релизе Белого дома. – Два лидера обсудят способы управления конкуренцией между двумя нашими странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес".
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен подверг критике позицию Китая в отношении войны в Украине. А именно тот факт, что Китай не осудил действия России. Также Блинкен выразил обеспокоенность возможностью предоставления Китаем материальной помощи России или подрыва введенных санкций.
Примечательно, что в четверг в газете Washington Post вышла колонка посла КНР в США Цинь Гана, в которой он утверждает, что Китай ничего не знал о планах России по полномасштабному вторжению в Украину, иначе попытался бы предотвратить это.
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