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Байден обговорит по телефону с лидером Китая войну между Украиной и Россией

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(2 голосов)

Как остановить хутина

Байден обговорит по телефону с лидером Китая войну между Украиной и Россией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 18 марта, президент США Джо Байден побеседует по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Этот телефонный разговор – часть наших текущих усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР, – говорится в пресс-релизе Белого дома. – Два лидера обсудят способы управления конкуренцией между двумя нашими странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен подверг критике позицию Китая в отношении войны в Украине. А именно тот факт, что Китай не осудил действия России. Также Блинкен выразил обеспокоенность возможностью предоставления Китаем материальной помощи России или подрыва введенных санкций.

Примечательно, что в четверг в газете Washington Post вышла колонка посла КНР в США Цинь Гана, в которой он утверждает, что Китай ничего не знал о планах России по полномасштабному вторжению в Украину, иначе попытался бы предотвратить это.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 17:20
Даже руководитель Узбекистана не принимает то, что сделала РФ по незаконному переманиванию ЛДНР и Крыма и принятию их как части РФ...Может и этим двоим, с США и Китая это дойдёт... Тогда уже более реально будет остановить путлера... тоесть, остановить эту ни для кого непонятную (кроме самого путлера) войну
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