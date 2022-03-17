В Украине уничтожен командир десантного полка из Костромы
Еще один полковник
В некоторых российских СМИ появилась информация о том, что в войне с Украиной погиб командир костромского 331 полка полковник Сергей Сухарев. Ссылка идет на сообщество "Новости воздушно-десантных войск".
Отмечается, что в бою также погибли несколько костромских десантников – старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев.
Отметим, что Сухарев принял полк в октябре 2021 года.
Напомним, по данным Генштаба ЗСУ, Украинская Армия уничтожила около 14 тысяч солдат российской армии. Сегодня стало известно о ликвидации заместителя командира российского авиационного полка, подполковника Олега Червова.
Популярное сейчас
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Очередной обстрел. В Киеве пострадал дом известного продюсера и несколько многоэтажных зданий
- Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают
- Дефолт ждет росию уже в эту среду
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:00 Украинские Мордору приготовиться: объясняем, что такое репарации и как они работают
- 01:12 Украинские Зеленский пообещал каждому украинцу, потерявшему из-за войны жилье, восстановление за счет государства
- 00:39 Украинские Генштаб ВСУ: россией активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси