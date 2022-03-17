В Украине уничтожен командир десантного полка из Костромы

В некоторых российских СМИ появилась информация о том, что в войне с Украиной погиб командир костромского 331 полка полковник Сергей Сухарев. Ссылка идет на сообщество "Новости воздушно-десантных войск".

Отмечается, что в бою также погибли несколько костромских десантников – старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев.

Отметим, что Сухарев принял полк в октябре 2021 года.

Напомним, по данным Генштаба ЗСУ, Украинская Армия уничтожила около 14 тысяч солдат российской армии. Сегодня стало известно о ликвидации заместителя командира российского авиационного полка, подполковника Олега Червова.