Россияне обстреляли рынок Барабашово в Харькове - вспыхнул масштабный пожар

В четверг, 17 марта, российские войска обстреляли промышленно-вещевой рынок Барабашово в Харькове. На месте вспыхнул масштабный пожар, который пытаются потушить спасатели ГСЧС.

Информации о жертвах пока нет.

Отметим, что рынок Барабашово – самый большой в Украине, он имеет площадь более 75 га.

Харьков остается одной из главных целей российских войск. Город постоянно подвергается бомбардировкам и обстрелам. Также в четверг был уничтожен детский сад.