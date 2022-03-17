Россияне обстреляли рынок Барабашово в Харькове - вспыхнул масштабный пожар
Враг продолжает бить по «военным» объектам
В четверг, 17 марта, российские войска обстреляли промышленно-вещевой рынок Барабашово в Харькове. На месте вспыхнул масштабный пожар, который пытаются потушить спасатели ГСЧС.
Информации о жертвах пока нет.
Отметим, что рынок Барабашово – самый большой в Украине, он имеет площадь более 75 га.
Харьков остается одной из главных целей российских войск. Город постоянно подвергается бомбардировкам и обстрелам. Также в четверг был уничтожен детский сад.
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